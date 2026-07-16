Владелицу зооприюта задержали с трупами собак в автомобиле

В Кызыле разгорелся громкий скандал: полицейские задержали владелицу красноярского приюта «Добрые руки», чьи собственные руки оказались в буквальном смысле в крови. В багажнике ее автомобиля нашли клетки с телами животных, а сын предпринимательницы попытался помешать задержанию.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное МВД, инцидент произошел в Республике Тыва. Полицейские остановили автомобиль предпринимательницы после жалоб жителей поселка Каа-Хем на отстрел бездомных животных. При осмотре багажника под брезентом обнаружили клетки с телами мертвых собак — по разным данным, от нескольких особей до 17 штук. На кадрах очевидцев видно, как женщине заламывают руки, а ее сын пытается помешать сотрудникам.

Как выяснилось, организация «Добрые руки» заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных в Каа-Хеме. Волонтеры уже не первый месяц обвиняют предпринимательницу в жестокости: по их словам, вместо гуманных методов сотрудники использовали отраву, убивали домашних питомцев и не соблюдали нормы содержания. В апреле 2026 года недалеко от этого приюта в Минусинском районе Красноярского края уже находили яму с трупами животных, но тогда полиция не нашла состава преступления.

Сама руководительница приюта заявляла о боли от действий полицейских и требовала связать ее с администрацией. Позже ее допросили и отпустили. Сотрудники отлова настаивают, что найденные животные находились под наркозом, а обвинения — клевета, и обещают подать встречный иск. Если вина будет доказана, действия могут квалифицировать по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».