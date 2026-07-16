Владелицу бара застрелили из автомобиля на глазах у ее мужа

Поездка на Карибские острова обернулась кошмаром для пары из Британии. Владелица паба из графства Кент приехала на родину предков в Тринидад, чтобы решить семейные дела, но стала жертвой хладнокровного убийства. Киллер на автомобиле подъехал к дому и открыл огонь по женщине на глазах у ее мужа.

Как сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на британские СМИ, трагедия произошла в Республике Тринидад и Тобаго. 54-летняя Элейн Макгоуэн, управляющая пабом в деревне Хит графства Кент, находилась в Карибском регионе по семейным делам. Вместе с мужем Иэном она стояла возле дома своего крестного, когда к ним подъехал автомобиль. Из машины выбежал неизвестный и открыл стрельбу.

Элейн получила ранение и была срочно доставлена в Медицинский научный центр Эрика Уильямса, однако врачи не смогли спасти ее — женщина скончалась по прибытии. Полиция Тринидада начала расследование, мотивы убийцы пока остаются неясными. Местные жители, с детства знавшие Элейн, в шоке — она была отзывчивым человеком, активно участвовала в жизни деревни. Представитель МИД Великобритании подтвердил, что семья погибшей получает консульскую поддержку.