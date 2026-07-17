Внучка заперла бабушку в Tesla, включив режим для животных, но он дал сбой

Технологии будущего, увы, не всегда дружат с реальностью. В штате Вашингтон внучка решила проявить заботу о пожилой родственнице и оставила ее в своей Tesla с особым режимом климат-контроля для животных. Но электроника преподнесла сюрприз: климат-контроль отключился, салон раскалился до +38 °C, а двери намертво заблокировались.

Как сообщает информагентство RT, инцидент произошел в жаркий день в штате Вашингтон. Внучка, оставив в автомобиле Tesla свою бабушку, активировала специальный режим для животных, который должен поддерживать комфортную температуру в салоне во время отсутствия хозяина. Однако, как это часто бывает с высокотехнологичными устройствами, система дала сбой. Кондиционер перестал работать, и салон моментально превратился в настоящую парную — температура поднялась до +38 °С.

Пожилой женщине стало плохо, но выбраться из машины она не могла: двери оказались заблокированы. Прибывшие по звонку на 911 полицейские столкнулись с неожиданной проблемой — они не могли вскрыть автомобиль. Им пришлось разыскивать внучку, чтобы получить доступ к управлению. Спасательная операция заняла около часа, лишь потом пострадавшую удалось вызволить из раскаленного салона.

Это далеко не первый случай, когда блокировка дверей Tesla создает опасную ситуацию. Инновации — это прекрасно, но возникает резонный вопрос: а не слишком ли мы доверяем электронике? Хорошо, что на этот раз все обошлось без трагедии, но осадочек, как говорится, остался.