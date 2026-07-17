Водителю Skoda сломали руку дверью его же автомобиля в дорожном конфликте

Обычная остановка на красный свет обернулась для водителя Skoda Rapid сломанной рукой. Пассажир соседней машины набросился на него с кулаками, а затем и вовсе хлопнул автомобильной дверью сидящего за рулем оппонента так, что сломал ему руку.

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, дорожный конфликт произошел в праздничный для всей страны день, 9 мая, на пересечении улиц Петропавловской и Крисанова. Водитель Skoda Rapid остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент к его машине подбежал 47-летний пассажир другой Skoda, остановившейся неподалеку. Мужчина без видимых причин нанес водителю не менее четырех ударов кулаком по лицу, а затем дверью автомобиля ударил ею по левой руке потерпевшего около четырех раз. В результате у пострадавшего диагностировали закрытый перелом левой руки, а также ссадины на лице и коленях.

Экспертиза квалифицировала травмы как вред средней тяжести. Районный суд признал агрессора виновным по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему назначили 1 год 6 месяцев колонии-поселения и обязали выплатить потерпевшему 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Адвокат осужденного пытался обжаловать приговор, указывая на нарушения уголовно-процессуального закона и противоречивость экспертных заключений, и просил оправдать подзащитного. Однако краевой суд счел доводы защиты несостоятельными. Апелляционная инстанция подтвердила, что вина доказана, а нарушений, повлиявших на объективность выводов, не допущено. Приговор оставлен без изменений.

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал о том, как дорожные споры перерастают в уголовные дела. Так, к примеру, в Санкт-Петербурге звуковой сигнал кроссовера, адресованный грузовику, стал мотивом для разборки: водитель КамАЗа обиделся на BMW за гудок и устроил ему настоящий таран.