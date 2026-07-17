Неадекватный мужчина угрожал взорвать гранатой машину скорой помощи

В одном из районов Тверской области бригада скорой, спасавшая пациента, столкнулась с неожиданной угрозой: вместо благодарности медики получили нецензурную брань и запугивание гранатой.

Как сообщает Старицкий районный суд, инцидент произошел в апреле этого года в Тверской области. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю скорой, где медики оказывали помощь пациенту. Вместо того чтобы пройти мимо, он начал нецензурно выражаться, а затем, чтобы придать вес своим угрозам, достал из кармана муляж ручной гранаты типа «Ф-1», испугав людей. Сотрудники скорой вызвали полицию.

Суд признал мужчину виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ему назначено наказание в виде 1,6 года условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же период. Теперь дебошир будет находиться под контролем правоохранителей.

Одно из самых глупых решений в жизни — притворяться террористом перед теми, кто спасает чужие жизни. Благо, что в руке у хулигана оказался не боевой взрыватель, а учебный макет.