15-летняя девочка пыталась поджечь АЗС, но ее вовремя остановили

В подмосковной Балашихе 15-летняя девочка под давлением неизвестного из мессенджера попыталась поджечь автозаправочную станцию. Облив терминал легковоспламеняющейся жидкостью, школьница уже чиркнула спичкой — но сотрудники АЗС вовремя остановили её и передали полиции.

Как сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел на АЗС на Керамической улице в Балашихе. 15-летняя девочка облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась поджечь его спичками. Благодаря оперативным действиям сотрудников станции, которые остановили школьницу и передали её прибывшим полицейским, возгорания удалось избежать.

На допросе в присутствии законных представителей несовершеннолетняя пояснила, что стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестный мужчина, с которым она общалась в мессенджере, оказывал на неё сильное психологическое давление и угрожал, вынудив пойти на преступление. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), а также о покушении на умышленное уничтожение имущества (ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Этот случай иллюстрирует системную проблему: преступники активно используют методы социальной инженерии для вовлечения подростков в опасные правонарушения. Схемы часто маскируются под требования «служб безопасности», ложные сообщения о родственниках или угрозы компрометации данных. Правоохранительные органы призывают к бдительности и напоминают, что государственные структуры никогда не требуют противоправных действий. Родителям рекомендуется контролировать цифровое окружение детей, использовать технические средства мониторинга и немедленно обращаться в полицию при попытках шантажа.