В ДТП под Сургутом погибли водитель ВАЗа и несовершеннолетний пассажир

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась на автодороге Сургут — Когалым, где столкнулись «Ниссан» и «ВАЗ 21099». В результате удара водитель отечественной легковушки и находившийся в салоне несовершеннолетний пассажир скончались на месте от полученных травм.

По факту смертельного ДТП в Сургутском районе возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, водитель «Ниссана» и ещё двое пассажиров с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Их состояние в настоящий момент не уточняется.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц.

Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль прокуратуры. Следователи устанавливают точные обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.