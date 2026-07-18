35

В Ставропольском крае в результате ДТП погиб водитель

Водитель Лады скончался на месте после столкновения на трассе М-4

В Шпаковском округе Ставропольского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х отечественных автомобилей. Авария произошла на 908-м километре трассы «Ростов-на-Дону» — от М4 Дон к городу Ставрополь.

Поделиться
Автор
Анастасия Макарова

Изображение В Ставропольском крае в результате ДТП погиб водитель

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель автомобиля «Лада» не учёл дорожную обстановку и допустил столкновение с другим автомобилем, стоящим впереди него.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Как установили автоинспекторы, погибшим оказался 66-летний житель Труновского района, имевший 29-летний стаж вождения. За весь период управления транспортными средствами он лишь один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии мужчина был трезв.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует