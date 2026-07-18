В Ставропольском крае в результате ДТП погиб водитель

В Шпаковском округе Ставропольского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х отечественных автомобилей. Авария произошла на 908-м километре трассы «Ростов-на-Дону» — от М4 Дон к городу Ставрополь.

Водитель Лады скончался на месте после столкновения на трассе М-4

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель автомобиля «Лада» не учёл дорожную обстановку и допустил столкновение с другим автомобилем, стоящим впереди него.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Как установили автоинспекторы, погибшим оказался 66-летний житель Труновского района, имевший 29-летний стаж вождения. За весь период управления транспортными средствами он лишь один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии мужчина был трезв.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.