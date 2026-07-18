В Углегорске в ДТП погиб водитель квадроцикла

В Углегорске Сахалинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и квадроцикла. Инцидент произошёл у дома №166 по улице Победы, где 55-летний водитель автомобиля Toyota Dyna при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении квадроциклу, двигавшемуся во встречном направлении.

Смертельное ДТП в Углегорске: квадроцикл столкнулся с грузовиком

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Сахалинской области, в результате столкновения 35-летний мужчина, управлявший квадроциклом, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия скорой помощи.

В ходе проверки установлено, что погибший водитель квадроцикла не имел права управления транспортными средствами. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП организована доследственная проверка.