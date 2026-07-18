Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на трассе Р-120

В Починковском муниципальном округе Смоленской области прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария произошла на 298-м километре автодороги Р-120 в направлении Рославля, где столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Газель Некст».

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Смоленской области, от удара водитель иномарки и её 21-летний пассажир скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Информации о его состоянии на данный момент не поступало.

Прокуратура Починковского района взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.