Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на трассе Р-120

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Смоленской области, от удара водитель иномарки и её 21-летний пассажир скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.
Водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Информации о его состоянии на данный момент не поступало.
Прокуратура Починковского района взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.