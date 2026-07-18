В Саратове пешеход погиб под колесами рейсового автобуса

В Саратове сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.

В Саратове автобус насмерть сбил пешехода на перекрёстке

На пересечении улиц Московской и Астраханской рейсовый автобус под управлением 45-летнего водителя совершил наезд на пешехода. Личность пострадавшего в настоящий момент уточняется.

Как сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Спасти его не удалось.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.