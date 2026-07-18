Две женщины погибли под колёсами квадроцикла на сахалинском побережье

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Сахалинской области, 42-летняя и 58-летняя женщины получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до приезда скорой помощи. Медикам осталось лишь констатировать смерть.
Сотрудники полиции проводят масштабные оперативно-разыскные мероприятия. Расследование продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются.
Водителю, покинувшему место ДТП, грозит уголовная ответственность по нескольким статьям: за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух человек, а также за оставление в опасности и оставление места происшествия.