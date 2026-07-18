Две женщины погибли под колёсами квадроцикла на сахалинском побережье

На побережье Охотского моря в Корсаковском районе Сахалинской области разыскивают водителя квадроцикла, насмерть сбившего двух женщин. Трагедия произошла на прибрежной полосе залива Мордвинова у села Охотское. По предварительным данным, неустановленный мужчина на квадроцикле «Велес» без номерных знаков на большой скорости врезался в двух отдыхающих, после чего скрылся в темноте, бросив пострадавших умирать на песке.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Сахалинской области, 42-летняя и 58-летняя женщины получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до приезда скорой помощи. Медикам осталось лишь констатировать смерть.

Сотрудники полиции проводят масштабные оперативно-разыскные мероприятия. Расследование продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются.

Водителю, покинувшему место ДТП, грозит уголовная ответственность по нескольким статьям: за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух человек, а также за оставление в опасности и оставление места происшествия.