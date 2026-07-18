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Ауди сгорела после столкновения с фурой под Питером, водитель погиб

В Ленобласти легковушка загорелась после столкновения с грузовым автомобилем

В Лужском районе Ленинградской области разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, в котором погиб 54-летний водитель легковушки. Авария случилась на 111-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков, где столкнулись грузовой «Вольво» с полуприцепом и «Ауди».

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Автор
Анастасия Макарова

Изображение Ауди сгорела после столкновения с фурой под Питером, водитель погиб

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 47-летний водитель грузового авто при повороте не предоставил преимущество легковому автомобилю, следовавшему по главной дороге, что и привело к фатальному столкновению. Удар был настолько сильным, что «Ауди» мгновенно загорелась.

Водителя легковушки экстренно госпитализировали с тяжёлыми травмами, однако спасти его не удалось — он скончался в карете скорой помощи. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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