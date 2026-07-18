За поддельные права краснодарцу грозит до года тюрьмы

В Краснодарском крае 31-летний местный житель решил сэкономить время и деньги. Мужчина приобрёл водительское удостоверение через интернет, минуя обучение в автошколе и сдачу экзаменов.

Однако, как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, сэкономить не удалось — поддельный документ мужчина предъявил сотрудникам Госавтоинспекции на посту ДПС «Успенский», где фальшивка была моментально выявлена. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.

Экспертиза подтвердила, что удостоверение не соответствует установленным образцам и не является подлинным. Теперь вместо того чтобы легально получить права и спокойно водить автомобиль, мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Теперь суд может назначить ему наказание вплоть до одного года лишения свободы.