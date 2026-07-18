За поддельные права краснодарцу грозит до года тюрьмы

Однако, как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, сэкономить не удалось — поддельный документ мужчина предъявил сотрудникам Госавтоинспекции на посту ДПС «Успенский», где фальшивка была моментально выявлена. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.
Экспертиза подтвердила, что удостоверение не соответствует установленным образцам и не является подлинным. Теперь вместо того чтобы легально получить права и спокойно водить автомобиль, мужчина стал фигурантом уголовного дела.
Теперь суд может назначить ему наказание вплоть до одного года лишения свободы.