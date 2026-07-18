40 человек пострадали в ДТП с автобусами в Чехии

В Чехии произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. Инцидент зафиксирован в населённом пункте Олексовице, где автобус, следовавший по маршруту из Брно, совершил столкновение с другим автобусом, выезжавшим на главную дорогу.

По информации агентства CTK, в результате аварии пострадали около 40 человек. У 10 из них диагностированы травмы средней степени тяжести, остальные получили лёгкие повреждения.

Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 13 бригад экстренных служб, включая автомобиль скорой помощи повышенной вместимости и санитарный вертолёт. На месте происшествия медицинская помощь была оперативно оказана 30 пострадавшим с лёгкими травмами; 9 человек с более серьёзными повреждениями были госпитализированы. Впоследствии уточнялось, что среди пострадавших также находится несовершеннолетний.

В настоящий момент полиция проводит комплекс мероприятий по установлению причин и всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Движение на участке трассы между Брно и Зноймо перекрыто.