40 человек пострадали в ДТП с автобусами в Чехии

По информации агентства CTK, в результате аварии пострадали около 40 человек. У 10 из них диагностированы травмы средней степени тяжести, остальные получили лёгкие повреждения.
Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 13 бригад экстренных служб, включая автомобиль скорой помощи повышенной вместимости и санитарный вертолёт. На месте происшествия медицинская помощь была оперативно оказана 30 пострадавшим с лёгкими травмами; 9 человек с более серьёзными повреждениями были госпитализированы. Впоследствии уточнялось, что среди пострадавших также находится несовершеннолетний.
В настоящий момент полиция проводит комплекс мероприятий по установлению причин и всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Движение на участке трассы между Брно и Зноймо перекрыто.