В ДТП под Тамбовом погибли родители и двое детей

Как сообщает пресс-служба МВД по Тамбовской области, удар был настолько мощным, что кузов BMW получил полную деформацию, а грузовик — значительные повреждения. Водитель внедорожника, его супруга и двое сыновей — 9 и 6 лет — скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель грузового автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, его состояние уточняется.
По предварительным данным, одной из ключевых причин аварии стала высокая скорость движения BMW. Только за последний год он более 30 раз привлекался к административной ответственности, преимущественно по статье 12.9 КоАП РФ за превышение скорости.
Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить окончательные причины и условия трагедии, а также дать оценку действиям всех участников происшествия.