В ДТП под Тамбовом погибли родители и двое детей

В Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области произошла трагедия, унёсшая жизни четырёх членов одной семьи. Авария случилась на 56-м километре автодороги Тамбов — Пенза, где 44-летний водитель BMW X5, житель Воронежа, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем SITRAK C7H с полуприцепом-рефрижератором, который двигался по своей полосе под управлением 56-летнего водителя.

Двое мальчиков 9 и 6 лет погибли в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

Как сообщает пресс-служба МВД по Тамбовской области, удар был настолько мощным, что кузов BMW получил полную деформацию, а грузовик — значительные повреждения. Водитель внедорожника, его супруга и двое сыновей — 9 и 6 лет — скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель грузового автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, его состояние уточняется.

По предварительным данным, одной из ключевых причин аварии стала высокая скорость движения BMW. Только за последний год он более 30 раз привлекался к административной ответственности, преимущественно по статье 12.9 КоАП РФ за превышение скорости.

Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить окончательные причины и условия трагедии, а также дать оценку действиям всех участников происшествия.