Четверо пострадавших в ДТП на ЕКАД в Екатеринбурге

Водитель Рено не справился с управлением и выехал на встречку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 9-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, водитель «Рено» не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хонда».

В результате аварии пострадали четыре человека — водители обоих транспортных средств, а также два пассажира «Хонды», включая несовершеннолетнюю девочку. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Информация о тяжести их состояния не уточняется.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначена проверка.