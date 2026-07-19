В ДТП в Новосибирске пострадали два водителя

В Новосибирске Subaru врезался в КАМАЗ на Бердском шоссе

В Новосибирске на Бердском шоссе у остановки «Звездная» произошло серьёзное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Водитель Subaru Legacy на большой скорости не справился с управлением и врезался в КАМАЗ. От удара грузовик получил значительные повреждения, а на проезжую часть вылилось большое количество дизельного топлива, создавшее угрозу возгорания.

Как сообщают местные СМИ, на месте происшествия оперативно прибыли спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы и пожарный расчёт. Дорожное полотно обработали специальным составом для предотвращения возгорания. Спасатели вскрыли капот Subaru и провели первичные противопожарные мероприятия.

В результате лобового столкновения 31-летний водитель легковушки получил черепно-мозговую травму и колото-резаное ранение головы. 43-летний водитель грузовика отделался незначительными повреждениями.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.