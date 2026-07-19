Три человека погибли при столкновении на трассе в Ростовской области

На 102-м километре автодороги «Новороссия» Р-280 в Неклиновском районе Ростовской области произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Авария случилась ночью на участке с временной разметкой, где велись дорожные работы.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, водитель Toyota Land Cruiser Prado превысил безопасную скорость и не справился с управлением — машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Lada Priora. После удара оба автомобиля съехали в кювет.

Трагедия унесла жизни трёх человек. На месте погибли водитель отечественной легковушки и пассажир внедорожника, ещё один пассажир Toyota скончался в карете скорой помощи. Водитель и два пассажира внедорожника с травмами различной степени тяжести госпитализированы, их состояние уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. По факту ДТП проводится проверка.