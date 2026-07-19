Житель Башкирии потерял 2,5 млн рублей при покупке трактора через сайт

В Башкирии 50-летний житель Благоварского района стал жертвой мошенников, лишившись более 2,5 миллиона рублей при попытке приобрести трактор через популярную платформу. Мужчина нашёл подходящее объявление, но дозвониться до продавца не смог. Однако уже на следующий день ему перезвонил неизвестный, представившийся менеджером, и подтвердил наличие техники, пообещав доставку в любое место с оплатой наличными при получении.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, после того как покупатель предоставил свои данные, ему выслали счёт на услуги транспортной компании на сумму 84 тысячи рублей. Мужчина перевёл деньги и подписал договор. В подтверждение серьёзности сделки мошенники отправили видео, на котором трактор действительно существовал и якобы готовился к отправке.

На следующий день с заявителем связался «водитель», который сообщил о проблемах на таможне и попросил перевести ещё 350 тысяч рублей. Затем аферисты под новыми предлогами убедили мужчину перевести более 2 миллионов рублей для завершения сделки.

После всех переводов трактор так и не был доставлен, а продавец перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.