В Тверской области мужчина расстрелял машину супруги из травматического пистолета

В Конаковском муниципальном округе Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Твери, который в ходе ссоры с супругой несколько раз выстрелил из травматического пистолета по её автомобилю. Как сообщили в подразделении дознания ОМВД России «Конаковский», инцидент произошёл в деревне Турыгино, где мужчина, находящийся в бракоразводном процессе, устроил конфликт с женой. В какой-то момент он достал оружие и открыл стрельбу по её машине.

Как сообщает пресс-служба МВД Тверской области, в результате инцидента никто не пострадал. Но автомобиль получил значительные повреждения — задний бампер и дверь багажника были пробиты пулями. Владелица транспортного средства обратилась в полицию и оценила причинённый ущерб в сумму более 300 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно установили личность стрелявшего и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

В рамках дознания сотрудники полиции устанавливают законность приобретения мужчиной травматического оружия, а также проверяют, имел ли он разрешение на его хранение и ношение. Если выяснится, что оружие было приобретено или хранилось с нарушениями, мужчине может быть предъявлено дополнительное обвинение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства семейного конфликта.