Ранее судимый житель Приморского края задержан за угон авто

В Уссурийске сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от владельца Toyota Corolla, который сообщил о пропаже машины, припаркованной у частного дома на улице Нагорной. Ущерб, причинённый заявителю, составил 140 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, в ходе проверки полицейские установили, что иномарка не была оборудована противоугонными устройствами, а доступ в салон был свободным. Двигатель запускался с помощью кнопки, не оснащённой иммобилайзером, что существенно упростило задачу злоумышленнику. Через два дня разыскиваемую машину обнаружили в центральном районе города на улице Ермакова.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого — им оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отделе полиции он признался в содеянном и пояснил, что, проходя мимо припаркованного автомобиля, решил воспользоваться им, чтобы добраться до дома.

Следователи возбудили уголовное дело, а подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Автомобиль возвращён владельцу, следствие продолжается.