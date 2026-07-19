В Тверской области мотоциклист скончался на месте после наезда на препятствие

Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги

В городе Андреаполь Тверской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Инцидент случился у дома №6А по улице Аллея, где 36-летний водитель двухколёсного транспорта не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, от полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной съезда с дороги.

По факту ДТП организована проверка. Правоохранители опрашивают возможных очевидцев и изучают характер повреждений мотоцикла.