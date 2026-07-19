В Киселевске водителю грозит 2 года лишения свободы за наезд на пенсионерку

В Киселевске Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения. Авария произошла в августе прошлого года на улице Краснобродской, где фигурант на автомобиле ВАЗ-2107 не соблюдал скоростной режим и не учёл погодные условия.

Как сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области — Кузбассу, в результате он не предоставил преимущество 61-летней женщине, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд на неё.

Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. На месте происшествия работали госавтоинспекторы, которые зафиксировали все обстоятельства ДТП.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. В настоящее время все материалы переданы в Киселевский городской суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до 3 лет.