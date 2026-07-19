В ДТП под Старицей погибла пассажирка, водитель госпитализирована

В Старицком муниципальном округе Тверской области произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на 16-м километре автодороги Старица — Родня — Цуровцово, где 51-летний водитель автомобиля Renault Duster на прямом участке не справилась с управлением и съехала в правый кювет.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, в результате происшествия водитель с травмами была доставлена в медицинское учреждение, а её 44-летняя пассажирка от полученных повреждений скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Специалистам предстоит установить точную причину потери управления. По факту происшествия организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.