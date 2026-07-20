Рабочий сорвался с крыши КамАЗа и насмерть разбился о бетон

В Краснотурьинске рабочий руководил размещением груза в кузове КамАЗа, стоя на крыше грузовика. Мужчина внезапно поскользнулся. И падение с высоты на бетонное основание оказалось для него фатальным.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошел 16 июля на производственной площадке. 58-летний работник, находясь на крыше автомобиля КамАЗ во время размещения груза в кузове, поскользнулся и упал на бетонное основание. Мужчина получил тяжелые травмы головы и туловища, включая перелом свода и основания черепа. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура взяла расследование на контроль, в ходе проверки будет изучена документация предприятия и дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на производстве.

Трагедия на производстве в очередной раз напоминает о том, что соблюдение правил техники безопасности — это не формальность, а буквально вопрос жизни и смерти. Расследование должно установить, была ли допущена халатность со стороны руководства, и если да, то виновные понесут наказание.