Пожилой водитель протаранил на автомобиле ворота особняка Бейонсе и Джей Зи

В Нью-Йорке обычный, казалось бы, день для звездной пары Бейонсе и Джей Зи едва не превратился в триллер: неизвестный на автомобиле на полном ходу протаранил ворота их поместья и чуть не въехал в особняк. Полиция задержала нарушителя, но не нашла у него оружия или улик, указывающих на преступный умысел.

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на полицию, инцидент произошел в конце прошлой недели на территории поместья Бейонсе и Джей Зи. 63-летний житель Бронкса на автомобиле на большой скорости пробил закрытые автоматические ворота и въехал на территорию особняка, повредив вдобавок припаркованную у дома машину. Охрана немедленно вызвала полицию, которая арестовала нарушителя и доставила его в больницу Стоуни-Брук для медицинского обследования. Автомобиль изъят, в отношении мужчины составлен протокол о незаконном проникновении и порче имущества.

Детектив Дженнифер Данн уточнила, что подозреваемый не имеет судимостей, не угрожал охране и не называл имен хозяев. При обыске в машине не нашли оружия, записок или других улик, указывающих на преступный умысел. Полиция не исключает, что инцидент произошел из-за внезапного ухудшения здоровья водителя, который мог не знать, чей это особняк. Расследование продолжается.