Известная байкерша Соната погибла в ДТП

В Ростове-на-Дону трагически оборвалась жизнь известной в байкерском сообществе женщины. София, выступавшая под псевдонимом Соната, погибла в ДТП в микрорайоне Стройгородок, у мемориала «Авиаторам всех поколений». Что стало причиной аварии и каковы подробности происшествия — пока неизвестно.

Как сообщает «Российская газета», смертельное ДТП произошло в микрорайоне Стройгородок. София, известная в байкерских кругах под псевдонимом Соната, погибла недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений». Женщина воспитывала двоих детей, и ее близкие уже организовали сбор средств для семьи. Обстоятельства аварии пока остаются неизвестными.

К сожалению, с возрастающим количеством автомобилей на дорогах именно байкеры чаще всего становятся жертвами нелепых происшествий. Портал «АвтоВзгляд» рассказывал о трагедии, в которой популярнейшая мотоблогерша Ксения Никитина, больше известная в байк-тусовке под псевдонимом Катастрофа, попала в последнюю в своей жизни аварию. Девушка не поделила проезжую часть с трактором. А причиной тому стала банальная гонка за «лайками».