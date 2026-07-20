Машина со спящей девушкой внутри скатилась в озеро и утонула

Ночь у озера обернулась трагедией: 23-летняя девушка уснула в автомобиле, а утром машину нашли на дне. Из-за неисправного ручника авто скатилось в водоем, и россиянка не смогла выбраться из салона.

Как сообщает «Московский комсомолец», трагедия произошла в ночь на 20 июля в деревне Песчанка Красноярского края. 23-летняя местная жительница отдыхала на берегу озера с друзьями. Ночью она отправилась спать в припаркованный автомобиль, пока компания осталась у костра. Транспортное средство стояло на склоне. В какой-то момент не удержавшаяся на неисправном ручнике машина скатилась в воду. Девушка не смогла выбраться из салона и погибла.

Утром водолазы Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали дно на глубине около четырех метров, извлекли тело погибшей и передали полиции. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.