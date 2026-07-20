Молодого человека высадили из машины на трассе, и больше его никто не видел

История исчезновения жителя Барнаула началась почти год назад: молодого человека высадили из автомобиля на трассе Р-256, и он буквально растворился в воздухе. Родственники и волонтеры искали его по всему региону, но найти удалось только сейчас.

Тело барнаульца найдено в Алтайском крае спустя почти год после его исчезновения, которое произошло 23 августа прошлого года. Летом прошлого года парень вместе с коллегой ехал из Барнаула. Во время поездки между ними возник конфликт, и водитель высадил молодого человека на трассе Р-256 недалеко от Токарево. Последний раз его зафиксировали камеры видеонаблюдения у бывшей воинской части. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

К поискам были привлечены все доступные ресурсы: квадрокоптеры, кинологи, сотрудники МЧС. Строились версии о том, что мужчина мог найти убежище в заброшенном доме в СНТ или оказаться в водоеме. Родственники пока не готовы обсуждать обстоятельства обнаружения тела, но благодарят волонтеров за помощь. Они отмечают, что работа поисковиков приблизила момент, когда семья смогла попрощаться с близким человеком. Точные причины смерти и обстоятельства гибели пока остаются неизвестными.

Исчезновение барнаульца стало трагедией для его семьи и всех, кто участвовал в поисках. Найденное тело ставит точку в многомесячной истории, но оставляет множество вопросов. Теперь предстоит выяснить, что же на самом деле произошло с молодым человеком на трассе Р-256.