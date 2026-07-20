Голый мужчина попрыгал на крышах автомобилей, ущерб достиг 500 000 рублей

Неадекват превратил обычный двор многоэтажки в площадку для своих акробатических «этюдов»: раздетый мужчина забирался на припаркованные авто и прыгал на них, словно на батуте. Местные жители вызвали полицию, но пока стражи порядка ехали, «танцор» успел повредить пять машин.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел ночью во дворе одного из жилых домов Набережных Челнов. На кадрах с камеры домофона, которые позже опубликовали в сети, видно, как неизвестный мужчина забирается на крышу припаркованной Renault, снимает с себя одежду и начинает прыгать, выкрикивая нечленораздельные фразы. Судя по всему, он явно находился в неадекватном состоянии.

Перепуганные жители вызвали полицию. Прибывшие сотрудники сняли нарушителя с машины и доставили его в отделение. В результате его акробатического перформанса пострадали более пяти автомобилей. Общая сумма ущерба, по предварительной оценке, составляет около 500 тысяч рублей. Трое владельцев уже написали заявления в полицию.

Правоохранители устанавливают личность хулигана и выясняют мотивы его необычного поведения. Не исключено, что мужчина находился под воздействием алкоголя или наркотических средств. Теперь ему предстоит отвечать за повреждение чужого имущества, а владельцам машин — подсчитывать убытки.