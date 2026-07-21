Туристка сбежала из машины одного насильника и попала в автомобиль другого

Отпуск на Сицилии едва не превратился в кошмар для 36-летней австралийки. Сначала серфигнист увез ее в неизвестном направлении, а когда она чудом сбежала, ее попытался похитить уже другой мужчина — на этот раз охранник, который вызвался подвезти туристку до отеля.

Как пишет Daily Mail, пугающая история произошла с 36-летней Стефани из Мельбурна. В октябре прошлого года она отдыхала с друзьями в Италии, но после их отлета решила задержаться на Сицилии — присоединиться к клубу кайтсерфинга и изучить программу «дом за один евро». На встрече с группой один из членов клуба, иностранец, предложил подбросить ее до следующей точки встречи. Однако вместо этого он увез женщину в закрытый комплекс за 12 километров. Попутчик не вмешивался. Стефани украдкой скинула геопозицию инструктору и, заметив, что дверь машины не заперта, выпрыгнула и убежала — преследовать ее не стали.

Добравшись до жилого района, она остановила машину некоего охранника, который согласился отвезти ее в отель. Но по пути мужчина остановился в темном переулке и спросил: «Что ты для меня сделаешь за то, что я тебя подвезу?». Австралийка снова сбежала и до самого отеля шла пешком, прячась за деревьями от каждой приближающейся машины.