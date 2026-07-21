Вымогатель 5 лет терроризировал жителя Коми: требовал машину, деньги и квартиры

Все началось с автомобиля: как только вымогатель получил Chevrolet Niva от перепуганного мужчины, его аппетиты только разыгрались. Следующие пять лет он требовал деньги, угрожал расправой близким и пытался отобрать квартиры.

Как сообщает прокуратура Республики Коми, 46-летний мужчина обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. С 2019 по 2024 годы он, действуя от имени известного в криминальной среде лица, угрожал потерпевшему и его близким физической расправой и уничтожением имущества.

Первым «трофеем» стал автомобиль Chevrolet Niva стоимостью 272 тысячи рублей — получив его, злоумышленник понял, что жертва готова выполнять требования, и продолжил давить. Под давлением угроз мужчина перевел на его счета более 7,8 миллиона рублей. Кроме того, шантажист требовал от матери потерпевшего оформить на него две квартиры в Усинске общей стоимостью 3 млн рублей.

Обвиняемый вину не признал и ущерб не возместил. На время следствия он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Усинский городской суд.

«Удачно» полученная машина развязала руки вымогателю на целых пять лет. Но теперь его «бизнес» подошел к концу — суд поставит точку в этой истории: мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. А потерпевший наконец сможет вздохнуть свободно.