Женщина на Mercedes-Benz вылетела на тротуар и сбила двухлетнего ребенка

Вечерний трафик на улице Татищева обернулся трагедией: Mercedes-Benz, потеряв управление, вылетел на тротуар, где под колеса попал двухлетний ребенок. Малыш гулял с матерью, когда иномарка на полном ходу выехала на пешеходную зону, а затем по инерции протаранила минивэн.

Как сообщает Госавтоинспекция Астраханской области, ДТП произошло накануне, 20 июля, в 19:34 на улице Татищева. 40-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz потеряла контроль над управлением и допустила выезд на тротуар. В этот момент по пешеходной дорожке шла мать с 2-летним ребенком, который попал под колеса иномарки. По инерции премиальная иномарка протаранила минивэн Toyota Alphard под управлением 37-летней астраханки, совершавшей левый поворот с улицы Полякова.

Пострадавший малыш был экстренно госпитализирован. В настоящее время профильные службы проводят проверку, устанавливая техническое состояние автомобиля и точность действий водителя. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, что привело к потере управления — возможная неисправность, нарушение скоростного режима или другие факторы.