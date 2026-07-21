Полицейский разбил окно автомобиля, чтобы спасти грудного ребенка

В Саратовской области полицейский услышал отчаянные крики женщины у торгового центра: ее семимесячная дочь оказалась заперта в раскаленном автомобиле. Водитель случайно оставила ключи в салоне, и двери заблокировались. Жизнь малышки была под угрозой.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе «Макс», инцидент произошел рядом с торговым комплексом в городе Энгельс Саратовской области. Полицейский услышал крики о помощи и подбежал к автомобилю, где на заднем сиденье в детском кресле находилась семимесячная девочка. Мать случайно оставила ключ с брелоком сигнализации внутри салона, и двери заблокировались. В жаркую погоду жизнь малышки оказалась в опасности. Сотрудник полиции, соблюдая меры предосторожности, разбил переднее пассажирское стекло, чтобы открыть дверь и извлечь ребенка.

На опубликованном видео полицейский пояснил, что действовал быстро, чтобы спасти девочку. После того как малышку достали из салона, ее вместе с матерью разместили в служебном автомобиле с включенным кондиционером. Правоохранители провели разъяснительную беседу с женщиной, напомнив о важности проверки замков и недопустимости оставления детей в закрытых машинах даже на короткое время.

Благодаря оперативным действиям полицейского трагедия была предотвращена. Эта история — еще одно напоминание о том, что даже минутная беспечность может обернуться бедой, когда речь идет о жизни и здоровье детей. И далеко не всегда на помощь успевает прийти герой в форме: недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как в Хабаровске в раскаленной легковушке прохожие обнаружили плачущего младенца, мать которого появилась только через 40 минут.