Женщина наняла детектива, чтобы тот установил GPS-трекер на машину экс-супруга

В Петербурге 49-летняя женщина решила отомстить бывшему мужу, наняв детектива для слежки. GPS-трекер, спрятанный под задним бампером его автомобиля, передавал координаты перемещений, а сама заказчица прослушивала разговоры из салона.

Как сообщает прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга, 49-летняя женщина обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). В период с июля по сентябрь прошлого года она из чувства ревности и мести организовала слежку за бывшим мужем.

За деньги некий детектив тайно установил GPS-трекер под задний бампер автомобиля, который транслировал координаты передвижения машины. Кроме того, обвиняемая прослушивала разговоры из салона транспортного средства и отправляла третьим лицам фото потерпевшего, сделанные во время встреч, а также публиковала их в мессенджерах.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит наказание по статье о нарушении тайны частной жизни, которая предусматривает штраф или исправительные работы.