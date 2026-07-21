Мужчина похитил на автомобиле 12-летнего мальчика, который обидел его сына

В Хабаровском крае отец решил заступиться за своего ребенка, но его методы оказались слишком жестокими. Увидев драку, мужчина ударил 12-летнего оппонента сына, затолкал мальчика в машину и увез в другой район. Теперь он сам стал фигурантом уголовного дела, а его автомобиль конфисковали.

Как сообщает краевая прокуратура, 34-летний житель города Вяземский признан виновным по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). В ноябре прошлого года мужчина увидел, что его сын дерется с 12-летним ребенком. Но вместо того чтобы разнять детей, он вмешался в конфликт: угрожая убийством, ударил мальчика, затолкал в свой Nissan и отвез к дому на улице Красный Орел. Там он заметил его отца и высадил похищенного.

Суд приговорил мужчину к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его автомобиль конфискован в доход государства, также с осужденного взыскано около 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.