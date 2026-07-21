Туриста разорвало на части во время ДТП с машиной сотрудника отеля

Утренняя пробежка на курорте Майорки обернулась трагедией: 55-летнего туриста из Швеции насмерть сбил автомобиль сотрудника отеля. От удара мужчина лишился руки и ноги, а его тело обнаружили в канаве в сотне метров от места ДТП.

Как пишет Bild, трагедия произошла 19 июля на Майорке в Испании. 21-летний работник гостиницы на большой скорости сбил 55-летнего мужчину из Швеции, который совершал пробежку у залива Кала-Мескида. Удар был такой силы, что турист потерял руку и ногу — его конечности остались на месте происшествия.

Сначала водитель Volkswagen Polo TDI позвонил брату, и они вместе попытались найти останки бегуна, но затем обратились в полицию. Офицеры отыскали тело шведа в канаве примерно в 100 метрах от места столкновения. У водителя случился приступ паники, ему потребовалась медицинская помощь.

Швед приехал на Майорку с семьей и каждое утро ходил на пробежку. Водителя арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве. Расследование продолжается.