Братья в пылу ссоры о воспитании детей разбили три чужие иномарки

Семейный разговор о воспитании детей в Мурино перерос в настоящий погром: один из братьев, находясь в сильном алкогольном опьянении, вместо аргументов в споре начал крушить чужие припаркованные автомобили. Фары, стекла и бамперы трех дорогих иномарок стали жертвами его гнева.

Как сообщает канал «Mэш на Мойке», происшествие случилось на шоссе в Лаврики. Два брата серьезно поругались из-за методов воспитания детей. Перепалка переросла в агрессию, и один из родственников, будучи крайне пьяным и эмоциональным, начал крушить все, что попадалось под руку.

Пострадали припаркованные рядом автомобили: Mercedes-Benz, Kia Sportage и Mitsubishi Lancer. Мужчина пытался вырвать фары, бил стекла и наносил удары по кузовам. Владельцы поврежденных легковушек несколько раз вызывали правоохранителей.

В итоге вместо конструктивного разговора о воспитании детей — три разбитые машины, заявления в полицию и реальная угроза уголовного наказания для разбушевавшегося мужчины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а сумма ущерба уже подсчитывается потерпевшими.