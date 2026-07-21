Четверо мужчин изнасиловали жену фермера из-за неоплаченной аренды трактора

В индийском штате аренда трактора привела к жестокой расправе: фермер задолжал владельцу техники 100 тысяч рупий, и тот решил наказать его самым изощренным способом — надругавшись над его женой.

Как сообщает таблоид The Times of India, инцидент произошел в штате Махараштра. Фермер арендовал трактор у знакомого, но несколько месяцев не платил за оборудование, накопив долг в 100 тысяч рупий (около 80 тысяч рублей).

Владелец трактора потребовал немедленной выплаты, а не получив денег, приехал на ферму. Он дал супруге фермера перекусить, после чего ее самочувствие ухудшилось. Затем мужчина позвал еще троих знакомых, вместе с которыми надругался над женщиной.

Позже потерпевшая обратилась в полицию, и всех злоумышленников задержали. Расследование продолжается.