В машине с абсолютно голой девушкой за рулем обнаружили оружие и наркотики

Поездка без одежды обернулась арестом парочки американцев: девушка колесила на внедорожнике с чемоданом оружия в багажнике, когда ее остановила для досмотра полиция. Ей не оставалось ничего, кроме как привести полицию в мастерскую своего сожителя, где парень собирал и переделывал оружие.

Как пишет Daily Star, история случилась 12 июля в городе Эллисвилл. Патрулирующие район полицейские заметили на улице внедорожник, который совершал странные маневры на дороге. За рулем оказалась совершенно голая девушка, 22-летняя Кейтлин Максвелл. Не сложно предположить, что была она явно не в себе. Однако автомобилистка отказалась пройти тест на алкогольное опьянение.

К тому же салоне машины сотрудники полиции нашли марихуану. Но отнюдь не наркотики насторожили хранителей порядка: в багажнике лежали три пистолета Glock и две винтовки AR-15, причем одна из них была переделана под автоматическую стрельбу, что нарушает американский федеральный закон об оружии.

На допросе Максвелл дала показания, что оружие переделывает ее 24-летний бойфренд Шон Кули — парень изготавливал детали на 3D-принтере и собирал их в своей мастерской. Когда с обыском к нему нагрянули полицейские, они обнаружили еще несколько единиц оружия. Парочку незамедлительно заключили в тюрьму. Правда, сроки им пока не дали — назначили залог в 35 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей).