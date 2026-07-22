Внедорожник раздавил мужчину во время уличной драки, пострадавший кричал от боли

Уличная разборка едва не закончилась убийством: внедорожник буквально раздавил участника драки, а его крики были слышны на весь квартал. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто из агрессивной толпы ответит за жестокий наезд и почему белая машина внезапно превратилась в орудие расправы.

Как сообщает «Комсомольская правда» в Иркутске, жуткое видео распространилось в пабликах. Действие происходит в центре города. На кадрах видно, как агрессивная толпа мужчин выясняет отношения — они толкаются и жестикулируют, кричат и матерятся. Внезапно белый внедорожник, стоявший у обочины, срывается с места и на скорости влетает в одного из парней. Тяжелая машина перекручивает его под колесами, основной удар приходится на спину. Пострадавший истошно кричит, остальные участники разбегаются, и лишь один человек кидается к лежащему на асфальте.

В интернете строят версии, что за рулем мог быть несовершеннолетний. В МВД региона подтвердили, что проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта и причины инцидента.