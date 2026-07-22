Девушка прокатилась на капоте Toyota RAV4 ради контента и получила штраф

В соседнем государстве ради лайков и просмотров девушка решила прокатиться на капоте движущейся иномарки. Ее подруга, 22-летняя водитель, тоже не подвела: уверенно вела Toyota RAV4, пока пассажирка демонстрировала трюк. Но полиция увидела видео в соцсетях, и теперь обеим грозит наказание.

Как сообщает «24KZ», инцидент произошел в Семее области Абай. Полиция в ходе мониторинга соцсетей выявила грубое нарушение ПДД: на видео пассажирка ехала, провокационно расположившись на капоте движущегося автомобиля Toyota RAV4. Правоохранители установили личности участниц: за рулем оказалась 22-летняя жительница Семея, а на капоте находилась ее 24-летняя знакомая.

На обеих составили административные материалы за нарушения. В полиции отметили, что такие трюки опасны для жизни и здоровья, призвав граждан не рисковать ради контента. Девушкам повезло, что трюк не закончился трагедией, но закон нарушен — и теперь за это придется ответить.