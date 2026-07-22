Пьяный мужчина уехал на чужом Hyundai Solaris тусоваться на турбазу

Жителю Саратова, гостившего в тот вечер в Пензе, явно фартило: и целая бутылка крепкого алкоголя будто ждала его, оставленная на скамейке кем-то, и ключ «заботливо» вставленный в зажигание в незапертой чужой иномарке. Но желание и дальше испытывать удачу на лоне загородной базы отдыха сыграло злую шутку.

Как сообщает УМВД по Пензенской области, 24-летний саратовец обнаружил на скамейке бутылку крепкого алкоголя и, будучи в сильном опьянении, заметил припаркованную рядом незапертую иномарку. В замке зажигания остались ключи — он завёл двигатель и уехал. Продолжить поиски спиртного угонщик решил уже за городом, направившись в загородный комплекс отдыха, где и оставил машину. Там его и задержали оперативники. Теперь мужчине предстоит ответить за угон по закону.

Пьяному угонщику хватило сообразительности уехать подальше от места преступления. Но его «отпуск» на турбазе закончился встречей с полицией. Теперь вместо отдыха ему грозит уголовное дело и перспектива провести ближайшие годы в местах не столь отдаленных.