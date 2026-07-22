Неизвестные сожгли два автомобиля, полиция ищет троих в черной одежде

Некто под покровом ночи устроил пожар в гаражном кооперативе: горели сразу два автомобиля — Volkswagen и Mercedes-Benz. Камеры видеонаблюдения зафиксировали троих подозреваемых в возрасте 16-18 лет.

Как сообщает ОМВД России по Ленинскому району города Иваново, инцидент произошел в ГСК №14 на улице Колотилова в ночь с 7 на 8 июля. Установлено, что в период с 19:00 7 июля до 07:15 8 июля неизвестное лицо повредило путем поджога автомобили Volkswagen и Mercedes-Benz, припаркованные у гаражей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали троих молодых людей, которые могли находиться в районе места происшествия. Что примечательно, на обоих парнях и сопровождающей их девушке была одежда черного цвета.

Полиция начала проверку, чтобы установить их личности и возможные мотивы поджога.