Личность зверски убитого спортивного журналиста установили по его автомобилю

В итальянской провинции пожарные, тушившие сухую траву, обнаружили обгоревшее тело. Установить личность погибшего удалось лишь по автомобилю, припаркованному неподалеку. Им оказался известный спортивный журналист Лука Эспозито: его зверски избили и подожгли.

Как сообщает StarHit, трагедия произошла в городе Эболи провинции Салерно. Ночью пожарные прибыли на вызов — горели сухие растения. После тушения они обнаружили тело мужчины, которое было настолько обгоревшим, что пол погибшего не удалось определить сразу. Документов при нём не было, но личность установили благодаря автомобилю, зарегистрированному на Луиджи Луку Эспозито.

Предварительная компьютерная томография не выявила повреждений от огнестрельного или ножевого оружия, однако у погибшего были многочисленные переломы ключицы, ребер и таза. Следователи выясняют, был ли журналист жив в момент возгорания. Версии включают встречу со знакомым, которая закончилась убийством, или ограбление. В районе нет камер и жилых домов, что затрудняет расследование. Близкие утверждают, что накануне Лука не выглядел встревоженным. Расследование продолжается.

Жестокая расправа над известным обозревателем в безлюдном месте потрясла Италию. Остается только гадать, что привело его туда и кто мог совершить это зверство.