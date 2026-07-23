Женщина врезалась в стену, спутав нарисованный тоннель с реальным

Слишком реалистичное граффити по мотивам мультфильма Looney Tunes стало причиной серьезного ДТП. Автомобилистка на Kia увидела на стене эстакады рисунок тоннеля, в который Койот заманивает птицу, и решила, что это настоящий проезд. Результат — удар о бетонную стену.

Как рассказывает «РЕН ТВ», инцидент произошел в Мексике. На стене эстакады был изображен рисунок — сцена из мультфильмов Looney Tunes, где Койот рисует тоннель, чтобы обмануть птицу. Изображение оказалось настолько реалистичным, что 33-летняя женщина, управлявшая Kia, приняла его за настоящий проезд и направила машину прямо в стену. В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель, к счастью, не пострадала, но инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях.

Граффити, по предварительным данным, было создано неизвестными художниками. Полиция начала расследование: устанавливаются авторы рисунка и их мотивы. Ведь такая иллюзия на дороге — это не просто шутка, а реальная угроза для жизни водителей. Вопрос о том, можно ли расценивать подобное граффити как хулиганство или нарушение общественного порядка, остается открытым. Местные власти уже заявили, что подобные изображения на объектах инфраструктуры недопустимы и будут закрашены.