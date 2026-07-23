Фура слетела с домкрата и рухнула на дальнобойщика, когда он менял колесо

На трассе в Черепановском районе 45-летний дальнобойщик остановился, чтобы заменить спущенное колесо. Но в тот момент, когда он был под машиной, проезжающая мимо фура потоком воздуха качнула его грузовик, и тот рухнул прямо на водителя.

Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел 20 июля на 131-м километре трассы Р-256. 45-летний житель Бийска возвращался домой из Новосибирска, когда у его машины спустило колесо. Он остановился, чтобы поменять шину. В этот момент проезжавшая мимо фура потоком воздуха снесла его грузовик, тот сорвался с неустойчиво закрепленного домкрата и рухнул на водителя.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть, и экипаж ДПС оперативно прибыл на место. Полицейские с помощью домкрата освободили пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. Мужчину доставили в Черепановскую центральную районную больницу, где он сейчас проходит лечение.