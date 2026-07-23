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Рабочему оторвало ноги лопнувшее колесо сорвавшегося автокрана

ЧП случилось в Вологде

Утро на стройке Некрасовского моста обернулось кошмаром: грузоподъемная машина потеряла устойчивость опоры, и грохот взорвавшегося колеса стал предвестником трагедии. Когда пыль осела, стало ясно: один из строителей получил страшное увечье.

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Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Рабочему оторвало ноги лопнувшее колесо сорвавшегося автокрана

Как сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на региональный Следственный комитет, инцидент произошел утром 23 июля на строительстве Некрасовского моста в областном центре. По предварительным данным, на стройплощадке произошла нештатная ситуация: грузовой автомобиль с краном сорвался с одной из подпорок. В результате этого падения у машины взорвалось придавленное весом колесо. Разлетевшиеся ошметки нанесли тяжелую травму находящемуся неподалеку рабочему.

В городских сетевых сообществах появилась информация о том, что мужчине оторвало ноги. Официальных заявлений пока нет. Но известно, что пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Не секрет, что это не первый трагический инцидент, связанный со строительством этого важного инфраструктурного объекта Вологды. В начале года там погиб 59-летний бетонщик, на которого упали две стеновые панели, из-за чего мужчина скончался на месте. Нынешний случай вновь поднимает вопросы о безопасности на стройке. Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося.

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