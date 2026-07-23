Душителя из 90-х, который убил и закопал приятеля ради ВАЗ-2108, арестовали

Через четверть века нашли убийцу, который ради старенького ВАЗ-2108 пошел на хладнокровное преступление. Мужчина задушил знакомого металлической проволокой, закопал тело, а машину угнал. Спустя 25 лет рука Фемиды все-таки настигла преступника.

Как сообщает агентство новостей «Доступ», 53-летний житель Челябинска обвиняется в убийстве, совершенном в 1999 году. По версии следствия, он попросил знакомого помочь перевезти личные вещи, а затем, находясь у Калининградской улицы, задушил его металлической проволокой. После этого злоумышленник похитил автомобиль ВАЗ-2108 приятеля, а его тело закопал в районе Митрофановского кладбища.

Спустя четверть века Советский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Сейчас фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы по статье об убийстве из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем.

Рано или поздно правосудие настигает даже тех, кто считает, что ушел от ответственности. 25 лет назад мужчина лишил жизни человека ради автомобиля, но теперь сам оказался за решеткой. Справедливость восторжествовала, хоть и с опозданием.